Vídeo: Golaço de Raphael Veiga abre o placar para o Palmeiras contra o Flamengo na decisão da Supercopa do Brasil

Logo no primeiro minuto de jogo, Raphael Veiga, aproveitou o erro de saída de bola de Diego Alves, deu uma bela finta no zagueiro flamenguista, saiu na frente do goleiro e com muita categoria deixou o Palmeiras na frente do placar na decisão da Supercopa do Brasil que coloca frente a frente o campeão da Copa do Brasil e o campeão do Campeonato Brasileiro.