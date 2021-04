VÍDEO: Kayky faz fila e marca um golaço na vitória do Fluminense no Carioca

O jovem Kayky continua aproveitando da melhor forma a oportunidade dada pelo técnico Roger Machado como titular. Neste domingo, o garoto de 17 anos marcou um golaço para abrir o placar na vitória do Fluminense por 3 a 1, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Carioca. Com o resultado, o Tricolor permanece no G4 do Campeonato Carioca, com 16 pontos, e pode garantir a vaga nas semifinais do Estadual na próxima rodada, contra o Botafogo, no fim de semana. Clique no player acima e veja o gol.

