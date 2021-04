VÍDEO: Preparador inova na preleção e Rodrigo Caio puxa coro no vestiário do Flamengo antes de goleada

Em ritmo avassalador, o Flamengo não tomou conhecimento do Madureira e aplicou uma goleada de 5 a 1, na última segunda-feira, no Raulino de Oliveira. E, antes de entrar em campo pela 8ª rodada da Taça Guanabara, o elenco contou com uma nova prática de motivação liderada pelo preparador físico Danilo Augusto, além das palavras de Rogério Ceni e Rodrigo Caio. Confira no vídeo acima.

+ Gabigol no topo: confira os maiores artilheiros do Flamengo no século 21

Já conhecido pelas preleções inusitadas antes das partidas, Danilo Augusto usou dessa vez a analogia da corrente como o “maior símbolo da força”. Com o objetivo de enaltecer a união do grupo, o preparador pediu para que todos entrelaçassem os braços e balançassem para provar que assim eles são mais fortes. Confira acima.

Em seguida, Rogério Ceni e Rodrigo Caio puxaram o coro na última roda do grupo. O treinador iniciou bradando que o clube é o atual campeão brasileiro e já projetou a decisão da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, no próximo domingo. O zagueiro, por sua vez, destacou a alegria em retornar aos gramados e realçou a qualidade do elenco rubro-negro.

– Acabamos campeões ano passado, começamos com vitória esse ano. Vamos nos colocar na liderança de novo. Vamos fazer de hoje o reflexo para domingo – disse Rogério Ceni aos jogadores antes da partida.

– Alegria imensa em voltar. Esse clube é fantástico. Nós construímos isso, a nossa história. Desde 2019 quando eu cheguei. Jogadores que estão chegando agora, podem ter certeza que esse grupo é foda, é diferente. Vamos por mais – afirmou Rodrigo Caio.

+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021

Líder do Estadual com 19 pontos, o Flamengo volta agora as atenções para a disputa da primeira final da temporada. No próximo domingo, às 11h (de Brasília), o clube rubro-negro entra em campo para decidir o título da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, no Mané Garrincha.