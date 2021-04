Vídeo: Raphael Veiga marca de pênalti e empata em 2 x 2 a Supercopa do Brasil entre Flamengo x Palmeiras

Neste domingo (11), Palmeiras x Flamengo duelam pela Supercopa do Brasil, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Após sofrer um gol logo no começo do jogo, com uma falha na saída de bola do goleiro Diego Alves, o Mengão empatou ainda no primeiro tempo, aos 26 minutos, com Gabigol e aos 48 minutos Arrascaeta virou, com um belo gol de fora da área.

No segundo tempo, após o zagueiro Rodrigo Caio cometer pênalti no atacante Rony ao puxar a camisa do adversário dentro da área, Raphael Veiga foi para a cobrança e deixou o placar tudo igual no estádio Mané Garrincha, em Brasília. 2 x 2 É o segundo gol do atacante na partida.