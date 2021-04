Com o segundo gol do Fluminense na vitória por 3 a 1 sobre o Nova Iguaçu, neste domingo, o atacante Fred entrou no seleto grupo dos jogadores com 400 ou mais gols na carreira. Com o resultado, o Tricolor permanece no G4 do Campeonato Carioca, com 16 pontos, e pode garantir a vaga nas semifinais do Estadual na próxima rodada, contra o Botafogo, no fim de semana. Clique no player acima e veja o gol.

Fred marcou o segundo do Flu (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)