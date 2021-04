O atacante Brenner, ex-São Paulo, marcou o seu primeiro gol com a camisa do FC Cincinnati, contra o Minnesota United, em amistoso de pré-temporada. A MLS (Major League Soccer), vai começar no dia 17 de abril para o jovem atacante, que enfrenta o Nashville. Veja o gol de Brenner no player acima!

Brenner marcou seu primeiro gol nos EUA (Foto: Divulgação)