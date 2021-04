Neste domingo, o Fluminense encerrou sua participação na Taça Guanabara com uma goleada. No Maracanã, o Tricolor das Laranjeiras venceu o Madureira por 4 a 1, gols de Abel Hernández, Raúl Bobadilla, Paulo Henrique Ganso e Gabriel Teixeira. Luiz Paulo descontou para o Tricolor Suburbano. Com o triunfo, o Flu ficou na segunda colocação com 22 pontos e vai enfrentar a Portuguesa nas semifinais. Veja os lances da partida acima!

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.