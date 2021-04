Neste domingo, o Fluminense recebeu o Nova Iguaçu no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca e saiu vitorioso. O Tricolor venceu a partida por 3 a 1, com gols de Kayky, Fred e John Kennedy. O jogo foi marcado pela marca história de Fred, que atingiu o número de 400 gols na carreira. Veja os lances!

Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC