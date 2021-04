Vídeo: veja os gols da vitória do Galo sobre o América-MG no Mineirão

Em um bom clássico e mais uma jornada inspirada de Nacho Fernández, o Atlético-MG derrotou o América-MG por 3 a 1, gols de Nacho, duas vezes, Guilherme Arana, com João Paulo descontando para o Coelho no duelo deste domingo de Páscoa, 4 de abril, no Mineirão, pela sétima rodada do Estadual.

No primeiro clássico do ano, o Galo passou com louvor e reassumiu a liderança isolada, agora com 18 pontos, três a mais do que o segundo colocado, o próprio América, que tem 15 pontos na classificação.

O clássico teve boas alternativas e mostrou a força do elenco atleticano, mesmo ainda não tendo um time totalmente entrosado. Para a equipe de Lisca, foi a demonstração de que ainda há de se melhorar algumas coisas para ter boa campanha no Mineiro e principalmente no Brasileirão da Série A.