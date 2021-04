Vídeo: veja os gols de Galo e Boa Esporte pelo Campeonato Mineiro

Sem inspiração e com um pênalti mal marcado, o Atlético-MG derrotou o Boa Esporte por 2 a 1, de virada, com gols de Vargas e Guilherme Arana para o Galo, com Tiago Silva descontando para o Boa.

O resultado confirmou o alvinegro como líder da primeira fase, pois chegou aos 24 pontos e não pode mais ser alcançado na ponta da classificação. O Boa Esporte, que fez apenas cinco pontos em 11 jogos, vai encarar o Módulo II do ano que vem ao lado do Coimbra, o outro time rebaixado.

Foi uma jornada ruim do time de Cuca, que teve de buscar o resultado, já que saiu atrás no placar. E, mesmo com uma equipe superior, não conseguir se sobrepor à defesa da equipe de Varginha. Confira os gols no vídeo acima.