Vídeo: Veja os gols do primeiro tempo da decisão da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras

Com três golaços no primeiro tempo da decisão da Supercopa do Brasil, o Flamengo sai atrás no placar mas vira com gols de Gabigol e Arrascaeta, e Veiga marcou para o Palmeiras.

Logo no primeiro minuto de jogo, Diego Alves falha na saída de bola e a bola sobra para Raphael Veiga, que faz uma boa jogada individual e abre o placar para o Palmeiras no estádio Mané Garrincha.

Aos 20 minutos, Bruno Henrique recebeu na direita, tocou de calcanhar para Isla, que buscou Arrascaeta na área. O uruguaio mandou de primeira e assustou a defesa alviverde. Dois minutos depois, o que estava madura, aconteceu. Gol do Flamengo! 1×1.

Aos 48, Arrascaeta recebeu na esquerda, avançou com total liberdade, mirou, mandou um belo chute e fez o segundo gol do Flamengo. Sem chance para Weverton, que sequer pulou na bola. Virada alvinegra em Brasília.