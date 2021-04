VÍDEO: veja os gols do Vasco na vitória sobre o Tombense pela Copa do Brasil

No Almeidão, o Vasco venceu o Tombense por 2 a 1 e garantiu uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Os gols do Cruz-Maltino foram marcados por Gabriel Pec e Andrey, de falta, enquanto Daniel Amorim descontou para a equipe mineira, de cabeça.

Na próxima fase da competição nacional, o Gigante da Colina terá que aguardar o sorteio da CBF para conhecer o seu adversário, com datas e locais dos jogos a serem definidos pela entidade. Antes disso, os comandados de Marcelo Cabo volta a campo no dia 14, às 21h, para enfrentarem o rival Flamengo, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Carioca.