VÍDEO: veja os gols que deram ao Flamengo o bi da Supercopa sobre o Palmeiras após 18 pênaltis

A tarde deste domingo foi marcante para o Flamengo, bicampeão da Supercopa do Brasil após derrotar o Palmeiras por 6 a 5 no pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar, no Estádio Mané Garrincha. Gabigol e Arrascaeta marcaram ao longo dos intensos e memoráveis 90 minutos, e Diego Alves, com três defesas, foi o protagonista na disputa de penais – 18, ao todo. Veja os lances de destaque no vídeo acima.

Com o título, o Flamengo leva ainda R$ 5 milhões de premiação, paga pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021



Agora, o Flamengo volta o foco para o Carioca. O próximo jogo não valerá troféu, mas sempre é encarado como uma decisão. Nesta quarta, às 21h, o time de Rogério Ceni enfrenta o Vasco, em clássico válido pela 9ª rodada da Taça Guanabara, no Maracanã.