Viih Tube aponta para Arthur sobre Eliminação do BBB21: ‘Não consigo sentir que você sai’ | casa BBB

Viih Tube aponta os motivos que ela acredita que façam Arthur permanecer no reality: “Estou falando isso sem saber o que vai acontecer. Não sei quem vai sair. Não consigo sentir que você saia, não entendo. Por exemplo, você lutou muito pelo Projota, lutou muito, da sua forma, pela Pocah. Muito bonita a forma que você lida com as pessoas que estão em sua volta. A forma que você se entrega ao programa, com as provas, com a sua dedicação, até no Monstro. Acho que as pessoas valorizam isso. A forma que você curte as festas.”