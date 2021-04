Viih Tube coloca fogo em ciúme de Thaís e incentiva rivalidade com Juliette · .

Viih Tube incentivou a rivalidade entre Thaís Braz e Juliette Freire pela amizade dela no BBB21. A dentista tentou raciocinar sobre a crise de ciúme que teve na última semana, mas a youtuber fez questão de frisar que a advogada também tem culpa. “Não me sinto confortável com nós três juntas”, disse a loira.

“Esse negócio da Juliette me frustrou muito, no começo. Mas foi coisa da minha cabeça, talvez seja só ciúme meu, besteira”, confessou a goiana, sobre o desentendimento com a paraibana para ver quem iria dormir no quarto do líder na primeira noite com Vitória.

A atriz, então, afirmou que não era besteira e insinuou que o ciúme vinha de ambas as partes. “Ela sabia o que eu queria, o que eu sentia. Sabia o que a gente tinha idealizado que eu já contei para ela, então não sei”, soltou. “Me senti muito nessa situação”, desabafou Thaís.

“Eu me afastando por causa desse negócio da Juliette, eu senti, na minha cabeça, que vocês estavam bem mais felizes sem eu aqui”, dramatizou a dentista, sobre um momento que estavam João Luiz Pedrosa, Camilla de Lucas e a advogada no quarto do líder com Viih. Pelas regras do programa, não podem ficar mais de cinco pessoas no cômodo luxuoso.

“Eu vou confessar que, da minha parte, não estou me sentindo muito confortável eu, você e Juliette. Só quando está nós três. Ainda estou com um sentimento estranho, parece que não está tudo bem”, afirmou a youtuber, que disse também ter ficado triste por não fazer o que queria enquanto líder, já que ela preferia ter passado a primeira noite no quarto com Thaís.

