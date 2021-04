Viih Tube comenta na Prova do Líder sobre brother: ‘Ele está com ranço’ | casa bbb

Durante a Prova do Líder Maratona de Dança C&A do BBB21, Juliette e Viih Tube conversam sobre um dos brothers. “É fato, eu tenho certeza de que ele está atrás de você. Se você sair, ele sai”, diz a youtuber para a sister. A paraibana concorda, e Viih Tube dispara: “Ele está com ranço, amiga”. “Está, só que ele não tem direito de ficar gritando, não”, comenta Juliette, que continua: “Quando me provoca, eu xingo palavrão, eu grito, mas ele fica provocando”. João Luiz chega perto das sisters e brinca: “Gostou do meu vestido?”