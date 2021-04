Ao ouvir, a cantora dá sua opinião sobre a situação: “Eu falei: ‘Pra Viih vai ser muito complicado’. Mas, eu já passei pelo o que a Juliette está passando. No começo, era eu e Thaís. No começo você acha que eu entendi do nada? Não. Eu chorei”. A paulista fala que sonhou com a liderança junto com a cirurgiã-dentista, e a advogada ter dormido no primeiro dia no Quarto do Líder não saiu como o planejado.