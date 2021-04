Viih Tube desbanca Fiuk e vence a Prova do Líder no BBB21 · .

Viih Tube levou a melhor na Prova do Líder e assumiu o posto máximo do BBB21 na noite desta quinta-feira (15). Essa é a segunda vez que a youtuber conquista a liderança no reality show da Globo, e nesta semana terá um desafio duplo: colocar dois adversários no paredão.

A prova foi de habilidade e exigiu dos participantes um poder de controle do tempo. Patrocinada pela Americanas, a dinâmica era dividida em diversas etapas. Inicialmente, o brother tinha que escolher o cubo, que trazia em sua estampa diversos itens, como aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos. Mas o que estava escondido era o tempo que ele deveria executar a tarefa seguinte.

Na segunda etapa, era necessário entrar num carrinho e deslizar por uma rampa, com o apoio de uma haste gigante, que poderia ajudar a impulsionar ou a frear o aparelho. O objetivo era que o participante executasse esse trajeto no tempo indicado. Os segundos e milésimos faltantes ou que extrapolassem a meta seriam revertidos em pontos. E os dois finalistas foram os que menos pontuaram nessa etapa.

Arthur Picoli abriu a rodada e escolheu um cubo de 11 segundos. Na rampa, ele concluiu o trajeto em 19,37 segundos, e acumulou 837 pontos. Gilberto Nogueira foi o segundo, e teve a missão de fazer a travessia em 8 segundos, mas concluiu em 7,03, acumulando 97 pontos.

Camilla de Lucas foi a terceira e também recebeu a meta de 11 segundos, e executou a tarefa em 9,91 segundos, colocando 109 pontos em seu placar. Pocah foi a quarta a entrar na rampa, com a obrigação de concluir em 7 segundos, mas terminou em 9,45 segundos, somando 245 pontos.

Juliette Freire tinha que executar em 10 segundos, mas fez em 8,97 e registrou 103 pontos, tirando da disputa Camilla, que até então tinha o segundo melhor resultado. João Luiz Pedrosa não conseguiu se classificar por ter feito a travessia em 7,45 segundos diante de uma meta de 9, ficando com 155 pontos em seu placar.

Fiuk entrou na pista com a missão de cruzar a pista em 9 segundos e fez a travessia em 8,06 segundos, assumindo o topo da tabela e tirando Juliette da possibilidade de disputar a final. Viih Tube pegou um cubo de 10 segundos, concluiu em 9,06, igualando o placar ao do filho de Fábio Jr. e eliminando Gil da prova. Caio Afiune foi o último a deslizar, mas não desbancou os adversários. Com a meta de 8 segundos, concluiu em 6,76, acumulando 124 pontos.

No desempate, a produção entregou o mesmo tempo para os dois participantes. Ambos precisavam concluir em 12 segundos, mas Viih Tube levou a melhor, com 12,02 segundos, contra 10,26 de Fiuk, assumindo a liderança pela segunda vez no reality show da Globo.

