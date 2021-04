Viih Tube diz gostar de todos no BBB21 e questiona: ‘Será que não sou eu que o público quer tirar?’ | casa BBB

Em conversa no Quarto do Líder da casa do BBB21, Viih Tube, Juliette e João Luiz falam sobre o jogo e a youtuber aponta: “As vezes eu fico pensando, tipo, eu gosto de todo mundo que está aqui. Tipo, todos aqui tem uma história muito bonita, um jeito, tem qualidades. Eu consigo ver qualidade de cada pessoa que está aqui. Eu gosto de todo mundo que está aqui. Será que não sou eu que o público quer tirar? Porque não é possível que quer tirar as pessoas que estão aqui”.