Viih Tube diz que já tomou banho com namorado e admite sobre jogo: ‘Passei do ponto’

Eliminada do “Big Brother Brasil 21” com a terceira maior rejeição do reality show da Rede Globo, Viih Tube amanheceu rindo dos próprios erros no “Mais você”. Na entrevista com Ana Maria Braga, a youtuber já avisou que a primeira coisa que fez ao sair da casa foi tomar “banho pelada com o namorado”, fazendo piada com sua fama de falta de higiene no confinamento. O papo também foi sobre jogo e a ex-sister analisou algumas de suas cenas.

Foto: Reprodução/ TV Globo