Viih Tube é Líder pela segunda vez no BBB21 | PROVA DO LÍDER ENTREGA RÁPIDA AMERICANAS

Viih Tube venceu a Prova do Líder Entrega Rápida Americanas no BBB21. Cada brother tinha que atravessar uma pista dentro de um tempo específico, determinado pelo produto escolhido na prateleira da Americanas. O objetivo era atravessar a pista no tempo mais próximo do estipulado. A diferença do tempo do produto para o tempo feito gerava uma pontuação. Viih Tube e Fiuk empataram na primeira rodada e participaram da rodada final. Porém, dessa vez, a dupla tinha que atravessar a pista no mesmo tempo, em 12 segundos. A youtuber levou a melhor e conquistou a sua segunda liderança.