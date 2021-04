Viih Tube fala sobre ainda não ter ido ao Paredão do BBB21: ‘Consegui realmente criar amizade com todo mundo’ | casa BBB

“Eu não tenho um ‘A’ com ninguém aqui. A casa inteira me trata super bem, e eu me sinto muito querida mesmo por todo mundo. Tanto que eu acho que é o único motivo de eu não ter ido ao Paredão até hoje. Consegui conhecer todo mundo, aprofundar conversa com todo mundo, e realmente criar uma amizade com todo mundo. Acho que foi o único motivo de eu não ter ido”, diz a youtuber.

Viih Tube continua e diz não ter motivos para brigar com Fiuk: “Realmente não tinha o que falar de você, do Gil, de ninguém. O que eu tive com o Gil já passou, foi resolvido e não tem pra que voltar. Tanto que a gente está super amigos agora, e está tudo bem, sabe?”

“Agora é o jogo, não tem mais coração”, continua ela.

Fiuk concorda e responde: “É isso que quero ter maturidade para conseguir. Do mesmo jeito que consegui com o Arthur, até com a Carla. Passei por cima de tudo com todo mundo, não vou passar com você agora? Ficar encanado.”

Viih Tube comenta: “Tem que conversar mesmo. Eu sou a pessoa da conversa.”

Fonte: Gshow