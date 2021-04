Viih Tube fala sobre relação de sister com Juliette: ‘Ela realmente não se dá tão bem com você’ | casa BBB

No Quarto Colorido, Viih Tube alerta Juliette sobre uma sister na casa: “Vou dar minha opinião. As decisões dela, na minha opinião, não é só jogo. Ela realmente não se dá tão bem com você. Ou tem pé atrás, ou não te entende. Fica alfinetando. Já vi várias vezes. Não acho que é só jogo”.