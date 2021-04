Viih Tube fala sobre sua aproximação com Arthur no BBB21: ‘Não vou fugir muito de você’ | casa BBB

A paulista comenta: “Mas e se a Pocah saí? Sou eu, entendeu?” Arthur rememora o que aconteceu com Gilberto e ele: “Ele votou em mim no último. E para mim, quem já caiu, tropeçar não é nada”.

Viih Tube comenta: “Ele só foi em você, porque eu era Líder. Se eu estivesse ali, eu iria”. O capixaba pondera sobre o jogo do pernambucano: “Ele não vai se indispor com a galera de lá. No caso, do lado de cá, ainda tem eu e a Pocah”.