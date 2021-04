Viih Tube faz questionamento sobre Caio: ‘Tinha dito que nunca indicaria ela direto para o Paredão?’ | casa BBB

No Quarto Cordel após a Prova do Líder com disputa que levou Fiuk ao Paredão, Viih Tube questiona João Luiz: “A Camilla (de Lucas) não falou que o Caio tinha dito que nunca indicaria ela direto para o Paredão?”. “Falou”, responde o mineiro. Thaís avalia: “Mas esses nunca aqui, não dá para saber… e outra coisa, agora chegou o momento em que vai todo mundo. Não tem como falar mais nada. Não tem como virar para uma pessoa e falar que eu não vou votar nela”, explicando, caso a pessoa não seja uma de suas prioridades no BBB21.