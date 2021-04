Viih Tube ouve desabafo de Thaís e analisa atitude de brother no BBB21: ‘Está mexendo com o seu psicológico’ | casa BBB

“Ah, Thaís, ele tá mexendo com o seu psicológico, desculpa. Ele não te colocou no pódio quando você queria colocar ele, da primeira vez; ele não te colocou no VIP; ele só começou a te considerar depois que eu tive uma conversa, eu me enfiei no meio e tive uma conversa com ele, aí ele te levou pro almoço, senão ele nem tinha te levado. Você para de ficar caindo nessa! Porque ele pode ficar chateado mesmo, mas você já ficou chateada mais de uma vez com ele“.

Thaís continua a contar sobre a conversa que teve com o brother: “Ele falou que ele percebeu que eu… ele é só mais um carinha com quem eu quero ficar“. Viih Tube demonstra impaciência e Thaís continua: “Eu falei ‘então, se você está falando da nossa trajetória, você sabe quanta coisa eu fiz por você de cuidado, de tudo’. E eu falei assim: ‘De chegar um dia e a Vitória até falar pra mim: ‘Para de se enganar, seu pódio é eu e o Fiuk‘. Lembra que você falou? Falou pra eu parar de me enganar. ‘Só que, bem na época, eu levei um tapa na cara porque, do nada, você subiu a Sarah e o Gil (Giberto). O Gil, ok, mas e a Sarah? A Sarah já tinha até votado em você, mas você botou ela em terceiro lugar‘”.

Thaís continua, reproduzindo uma fala de Fiuk: “Aí ele falou: ‘É, eu me enganei muito’. E ele se enganou com a Sarah, de verdade, eu acho“. Viih Tube rebate: “Agora que ela saiu, falar assim também é fácil, né. Porque enquanto ela estava aqui, estavam vocês todos, eu acho que ele continuaria colocando os dois [no pódio]“.

Fonte: Gshow