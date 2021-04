Viih Tube para Juliette: ‘Tem três pessoas que eu estou com um pouco de ranço’ | casa BBB

Na pista de dança da Prova do Líder Maratona de Dança C&A, Viih Tube comenta com Juliette: “Tem três pessoas que eu estou com um pouco de ranço”. Na sequência, conta quem são: “Gil [Gilberto], por conta de umas coisas eu teria um bom argumento para dar, Arthur porque votou em mim e porque ele me disse que não ia votar e votou, é um motivo. E uma pessoa que está me dando um pouco de preguiça, mas eu acho que não botaria a pessoa por causa disso, a não ser que ele desse o Anjo para o Gil, é o Fiuk“. Ela segue: “Seria uma das minhas opções, entendeu. E você?”.