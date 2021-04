Viih Tube passou por lipo antes de entrar BBB e mostrou os resultados; veja antes e depois

Além do foco no jogo e da estratégia no “BBB21”, a participante Viih Tube chama atenção por sua beleza. Aos 20 anos, a jovem já passou por alguns procedimentos estéticos. O último deles, aliás, foi realizado poucos meses antes de ingressar no confinamento: infeliz com algumas gordurinhas com o próprio corpo, Viih Tube passou por uma lipo lad para retirada delas e também definir o abdômen.

O procedimento custa, em média, cerca de R$ 40 mil e a influenciadora não fez segredo, fez questão de dividir com os fãs o procedimento que havia passado, assim como tirar algumas dúvidas deles com base na experiência que havia tido. Viih retirou 1,8 litros de gordura das costas, além de e 1,5 da barriga. Do material retirado, foram recolocados 450 ml em cada nádega. Pois ela queria um bumbum mais redondo.

Foto: Reprodução



“O que mais foi esquisito foi a sensação do abdômen e das costas. Nos primeiros dias parece que está morto, que a barriga não é sua. Quando você toca é bem esquisito, mas com o tempo vai voltando”, disse ela aos fãs, sobre a cirurgia realizada em outubro de 2020. Viih também fez um procedimento na região íntima para, de acordo com a influenciadora, evitar uma diferença de nível entre a barriga e a área do corpo citada.

Foto: Reprodução



“Sempre tive esse modo sanfona mesmo, engordava muito facilmente e emagrecia”, consta de um trecho da declaração da jovem aos fãs na web.

Fotos mostram a diferença no corpo da sister antes e depois do procedimento, ainda quando estava hospitalizada. Mas esse não foi o único mudança estética pelo qual ela passou.

Dois anos antes, fez uma cirurgia para tirar excesso de pele dos seis e mudar o formato deles. Na ocasião, também diminuiu a circunferência das auréolas e colocou silicone. Viih Tube também já fez preenchimento labial e colocou lentes nos dentes.