Depois de participar do Almoço do Anjo, Viih Tube vai para a área externa da casa do BBB21 com outros brothers e conversa com Arthur, que cumpre o Castigo do Monstro. O capixaba fala sobre o esquema de revezamento no Monstro com Pocah, e a youtuber opina: “Nossa, mas você está ficando bem mais do que a Pocah, né?” “Ah, mas eu falei com ela que eu iria ficar. Eu queria ficar, eu precisava ficar. Aí, estou ficando de boa“, explicou ele.