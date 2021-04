Viih Tube questiona relação de Pocah com Juliette: ‘Já vi mais vocês se alfinetando’ | casa BBB

Logo, a sister carioca comenta que mais da metade da casa já votou nela e ouve da Líder da semana: “Eu, na sua pele, faria a mesma coisa” e questiona: “Você acha mesmo que a sua relação pessoal é mais forte com a Ju do que com ele?”.

Pocah diz que já teve atritos com a paraibana e nunca teve com Caio, mas que acaba se relacionando mais com a sister. “Eu já vi mais vocês se alfinetando. Com Caio eu nunca vi nada… Por isso que, para mim, foi mais claro”, relata a youtuber, se referindo a um do voto de Pocah dado a Juliette.