Viih Tube reclama de comportamento de brothers na Festa do Líder Caio e Camilla de Lucas rebate: ‘Foi chato para quem está criando a contenda’ | casa BBB

Viih Tube responde: “E para quem é amigo da pessoa também, fica chateado”. A advogada volta a falar: “Quem é amigo da pessoa fica ansioso e quem estava no Paredão fica mal”. Viih Tube retoma a fala para avisar: “Eu não, eles ficaram falando na minha cabeça que era falso e a única coisa que me lembra é a festa do top 10”. Camilla então explica: “Não, então, falaram ‘a Vitória falou'”. A youtuber corrige: “Não Camilla, eu só falei da festa e brincando ainda, sabendo que não era falso”.