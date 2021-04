Em mais uma jogada de sucesso, Viih Tube diz ter sonhado com Gil na final do BBB 21. E não é que a youtuber não perdeu tempo e tratou de contar logo a novidade para o colega de confinamento na manhã desta quarta-feira (21) ?

“Se eu te contar o meu sonho vou te iludir. Sonhei que você estava na final. Juro pela minha vida e eu acredito nisso”, disparou a sister. O economista ficou bem animado com a declaração. E eu falando para o Fiuk: ‘eu me apego é no sonho da Viih'”, disparou.