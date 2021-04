Viih Tube tem ideia para Thaís escapar do Paredão: ‘Só vou fazer isso, se ele me confirmar que daria para você’ | casa BBB

Em meio à Festa PicPay do BBB21, Viih Tube conta para Thaís que irá ficar esperando atender o Big Fone no dia seguinte e divide um plano com a goiana: “Amiga eu tive uma ideia… Se eu conversar com o Caio amanhã e ele falar que vai pôr você e aí, se for para colocar alguém no Paredão, eu dar para você e dai você tem (Prova) Bate e Volta. Mas eu só vou fazer isso, se ele me confirmar que daria para você. Aí, provavelmente vai ser eu a próxima pessoa. Mas se uma de nós se salvar vai ser bom… Seria ótimo”, aponta.