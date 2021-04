Vila Belmiro é pichada após derrota do Santos para Barcelona-EQU: “Tetra é obrigação”

Após a derrota do Santos por 2 a 0 para o Barcelona-EQU na noite de terça-feira, a Vila Belmiro foi pichada com frases de cobrança ao time, conforme imagens divulgadas pelo A Tribuna.

No muro da Vila foram feitas ameaças como “acabou a paz” e cobranças pelo título da Libertadores, com os dizeres “o tetra é obrigação”. Os jogadores também foram criticados e chamados de “pipoqueiros”.

A derrota do Peixe valeu pelo primeiro jogo da fase de grupos da competição continental. O Santos já havia superado a fase de Pré-Libertadores após bater Deportivo Lara-VEN e San Lorenzo-ARG. No Paulista, torneio que o clube tem usado para dar rodagem aos jovens, o Santos é o líder do grupo D, com nove pontos. O Santos não se manifestou sobre o ocorrido.