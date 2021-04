Vila Nova bate o Juventude nos pênaltis e avança à terceira fase da Copa do Brasil

O Vila Nova está garantindo na terceira fase da Copa do Brasil de 2021. Na noite desta quinta-feira, após um empate de 1 a 1 no tempo normal, a equipe goiana bateu o Juventude por 4 a 3 nos pênaltis, em casa, e avançou para a próxima etapa do torneio.

O primeiro tempo começou de forma elétrica no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Com o relógio marcando apenas cinco minutos, Matheus Peixoto foi derrubado na área, e o árbitro sinalizou pênalti. Na cobrança, Eltinho colocou a bola na rede e abriu o placar para os visitantes.



(Foto: Divulgação/Fernando Alves)

A resposta dos anfitriões, entretanto, foi imediata. Aos seis, Pedro Bambu aproveitou o cruzamento da esquerda e deixou tudo igual. A partir de então, o jogo caiu de rendimento, com as duas equipes brigando muito pela posse de bola e errando muitos passes. Dessa forma, o embate encaminhou para as penalidades máximas.

Nas cobranças, quem se deu melhor foi o Vila Nova. Pedro Júnior, Arthur Rezende, Celsinho e Henan converteram suas cobranças, enquanto Formiga desperdiçou a sua. Do outro lado, Eltinho, Matheuzinho e Matheus Peixoto até fizeram, mas Guilherme Castilho e Júnior Todinho erraram e decretaram o triunfo dos mandantes.

Na próxima fase, os confrontos serão definidos por sorteio.