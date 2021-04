Vila Nova vence clássico pelo Goiano; Náutico goleia Retrô

Vila Nova e Goiás duelaram no clássico goiano deste domingo, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Estadual. Com a vitória, o time de Wagner Lopes subiu para a vice-liderança do Grupo B, com 13 pontos. Já o Esmeraldino caiu para a terceira posição, com 10.

O Vila Nova abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo. Logo aos quatro da segunda etapa, Pedro Júnior ampliou e, já nos acréscimos, Vinícius Lopes diminuiu para o Goiás em cobrança de pênalti.

O Tigre volta a campo na quarta-feira, contra o Iporá, em partida atrasada da sétima rodada. O Esmeraldino, por sua vez, enfrenta o Aparecidense, no mesmo dia, também em jogo que foi remarcado.

TEM QUE RESPEITAR O TIGRÃO!!! 💪🇦🇹 Dominante no clássico, o Vila Nova conquistou grande vitória sobre o Goiás, por 2 a 1, no Estádio OBA! Nilson Júnior e Pedro Júnior marcaram para o colorado.#VILxGOI – 2×1 – #TIMEDOPOVO pic.twitter.com/lmELG04yoj — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) April 11, 2021

Também pelo Campeonato Goiano, Goianésia e Iporá empataram por 2 a 2. Os gols foram marcados por Leonardo Macedo Carvalho (duas vezes) e Elias RIbeiro de Oliveira (duas vezes), respectivamente.

Náutico goleia o Retrô pelo Pernambucano

O Náutico visitou o Retrô neste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Pernambucano, e goleou por 4 a 1. Com o resultado, o Timbu manteve o 100% de aproveitamento, com seis vitórias em seis jogos, além da liderança isolada do torneio. Já o lado derrotado fica na quarta colocação, com sete pontos.

O Náutico fez 3 a 0 logo no primeiro tempo. Kieza abriu o placar aos quatro minutos, Jean Carlos ampliou aos 13 e Vinícius Santos fez o terceiro aos 39. Já na segunda etapa, Gelson Luis diminuiu para o Retrô, aos sete, e Bryan Mascarenhas anotou o tento derradeiro, aos 43.

O Timbu volta a campo no próximo domingo, em clássico contra o Santa Cruz. O Retrô, por sua vez, visita o Salgueiro, no mesmo dia.

Figueirense e Joinville empatam pelo Catarinense

O Figueirense recebeu o Joinville neste domingo, pela nona rodada do Campeonato Catarinense. A partida terminou empatada por 1 a 1. Com isso, os mandantes figuram na oitava colocação do torneio, com 10 pontos. Já os visitantes ficaram na sexta posição, com 12.

Marllon dos Santos abriu o placar para o Figueirense aos 15 minutos do primeiros tempo, em cobrança de pênalti. Aos 40, ainda na etapa inicial, Thiago Santos empatou para o Joinville.

Ambas as equipes voltam a campo no próximo domingo. O Figueira visita o Próspera, enquanto o Tricolor recebe o Brusque.

Também neste domingo pelo Catarinense, Avaí e Concórdia empataram por 0 a 0. As equipes figuram na terceira e nona posição da tabela, respectivamente.