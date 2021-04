Vila Nova vence o Anápolis mais uma vez e avança para a semifinal do Goiano

Vila Nova e Anápolis duelaram nesta sexta-feira pelo segundo jogo das quartas de final do Campeonato Goiano. Depois de vencer na ida por 3 a 0, o Tigre venceu por 3 a 1, com gols de Kelvin (duas vezes) e Henan. João Paulo descontou para o Anápolis.

Com a vitória, o Vila Nova está classificado para as semifinais do estadual. Os outros semifinalistas ainda serão definidos.

O Vila Nova, jogando em casa, abriu o placar logo aos oito minutos do primeiro tempo, com Kelvin. O atacante dominou dentro da área após cruzamento de Celsinho e mandou para as redes. Aos 37, um pênalti foi marcado para os mandantes, após mão de Matheus Suba. Henan foi para a cobrança e ampliou para o Tigre. Nos momentos finais, Kelvin fez o terceiro, recebendo lançamento e batendo de perna canhota.

Na segunda etapa, o Anápolis conseguiu diminuir. João Paulo recebeu passe de Ivamar e bateu colocado para o fundo das redes. Com grande vantagem no placar agregado, o Vila Nova apenas administrou o placar no restante da partida.