Vilão de Doutor Estranho, Mads Mikkelsen entra para o elenco de Indiana Jones 5 · .

Mads Mikkelsen, o vilão Kaecilius de Doutor Estranho (2016), foi confirmado no elenco de Indiana Jones 5. Ele se junta ao astro Harrison Ford e a Phoebe Waller-Bridge, estrela de Fleabag e que também fará a sua estreia na franquia no próximo filme.

Segundo o Deadline, o personagem de Mikkelsen não foi detalhado, mas é esperado que ele tenha importância na trama do quinto filme. James Mangold, indicado ao Oscar de melhor filme por Ford Vs. Ferrari (2019) e de melhor roteiro adaptado por Logan (2017), assume a direção no lugar de Steven Spielberg, que permanece como produtor executivo e muito envolvido com a produção.

Assim como Phoebe, Mikkelsen vai para a sua segunda colaboração com a Lucasfilm, estúdio responsável pela franquia e por todos os filmes de Star Wars. O ator viveu o cientista Galen Erso de Rogue One: Uma História Star Wars (2016), o primeiro longa derivado do universo espacial criado por George Lucas.

A intenção de Mangold é iniciar a produção entre junho e agosto deste ano, durante o verão norte-americano. O diretor continuará se reunindo com vários artistas nas próximas semanas para dar sequência à escalação do elenco. A estreia está programada para 29 de julho de 2022.

Prestes a completar 79 anos, Harrison Ford retorna mais uma vez como o personagem-título após estrear aos 39 em Os Caçadores da Arca Perdida (1981), primeira aventura do arqueólogo. Ele voltou ao papel em três continuações: Indiana Jones e o Templo da Perdição (1984), Indiana Jones e a Última Cruzada (1989) e o criticado Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (2008).

Nos últimos anos, Mikkelsen tem vivido personagens com muito destaque na cultura pop. Além de integrar o Universo Marvel e Star Wars, o ator será o substituto de Johnny Depp no papel de Grindewald em Animais Fantásticos 3. Na TV, ele interpretou o protagonista da série Hannibal durante três temporadas.