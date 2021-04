Villarreal vence o Arsenal na ida das semifinais da Liga Europa e larga em vantagem por vaga na decisão

O Villarreal deu o primeiro passo em busca da grande final da Liga Europa. Nesta quinta-feira, o Submarino Amarelo recebeu o Arsenal pelo jogo de ida das semifinais e venceu os Gunners por 2 a 1. Manu Trigueros e Raúl Albiol marcaram para os donos da casa, enquanto Pépé, de pênalti, descontou.

BOM INÍCIO

Jogando em casa, o Villarreal se lançou ao ataque e abriu o placar logo aos quatro minutos, com Manu Trigueros. Chukwueze fez jogada pela direita e o camisa 14 bateu de primeira para abrir o placar. Aos 38, Dani Parejo bateu escanteio pela esquerda, Gerard Moreno desviou e Raúl Albiol ampliou.

DESCONTOU

O Arsenal quase teve uma oportunidade de empatar no primeiro tempo após o juiz marcar pênalti a favor dos Gunners, mas com o auxílio do VAR a marcação foi cancelada. Na etapa final, porém, Saka foi derrubado por Manu Trigueros e desta vez a penalidade foi confirmada. Na batida, Pépé converteu e diminuiu.

EXPULSÕES

O segundo tempo foi marcado também por expulsões nas duas equipes. A primeira foi para Dani Ceballos, do Arsenal, que recebeu o segundo amarelo após pisar no tornozelo de Dani Parejo. Já na parte final, Capoeu também recebeu a segunda advertência depois de fazer falta em Saka.

PANORAMA

Com o 2 a 1, o Villarreal jogará por qualquer empate no jogo de volta para se classificar à final. O Submarino Amarelo também avançará com derrota, desde que perca por um gol de diferença marcando pelo menos duas vezes. Para o Arsenal, vitória por 1 a 0 ou triunfo por dois gols de diferença garante a vaga.

SEQUÊNCIA

​Arsenal e Villarreal voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira para decidir quem avança à decisão da Liga Europa. O jogo será disputado no Emirates Stadium, em Londres, às 16h (de Brasília).