Vincent Martella: por onde anda o Greg de Todo Mundo Odeia o Chris?

O ator Vincent Martella ficou conhecido por interpretar o fofíssimo e nerd Greg em Todo Mundo Odeia o Chris, melhor amigo do personagem titular. No seriado, aqui no Brasil, ele ficou conhecido, inclusive, pelo seu popular bordão “cara, ela tá tão na sua”.

No entanto, o ator, que na época era criança, cresceu e continuou trabalhando em Hollywood. Está curioso para saber como ele está agora?

Confira o #PorOndeAnda de hoje, com Vicent Martella!

Primeiros anos do ator de Todo Mundo Odeia o Chris

Vincent Michael Martella nasceu em 15 de outubro de 1992, em Rochester, nos Estados Unidos. Prodígio, começou a atuar e tocar instrumentos ainda criança, além de participar de comerciais em emissoras locais.

Depois de pequenas participações em séries, como Manual de Sobrevivência Escolar do Ned, da Nickelodeon, ganhou seu papel de maior destaque: Greg Wuliger, melhor amigo de Chris na série Todo Mundo Odeia o Chris (Everybody Hates Chris). Um dos principais personagens da produção, o ator apareceu em 86 dos 88 episódios e ganhou alguns momentos de protagonismo, como o episódio em que não queria ir sozinho ao baile da escola.

(The CW/Reprodução)Fonte: The CW

Phineas e Ferb

Assim como seu parceiro de seriado, Tyler James Williams, Martella também teve sucesso na Disney. O ator é a voz por trás do Phineas da série animada Phineas e Ferb. Ele começou a trabalhar no programa antes mesmo que Todo Mundo Odeia o Chris terminasse. As duas séries se sobrepuseram por alguns anos em sua carreira entre 2007 e 2009.

(Disney Channel/Reprodução)Fonte: Disney Channel

Phineas e Ferb foi um grande sucesso com o público de todas as idades, e ainda é um favorito recorrente na Disney.

Embora fosse amplamente conhecido que Ashley Tisdale dublou Candace, os outros personagens eram menos conhecidos. Assim, pode ser uma surpresa o fato de Martella protagonizar a animação por tanto tempo dando voz a um dos personagens titulares.

Além de interpretar um dos irmãos no show da Disney, Vincent também gravou a voz de Phineas para video games que apresentam o garoto com cabeça de triângulo.

Claramente, ele é uma daquelas estrelas da Disney que está se saindo muito bem hoje. Ele sempre volta para seus dias de Phineas, compartilhando fotos e materiais promocionais no Instagram. Além disso, também participou do filme de 2020, Phineas e Ferb, o Filme: Candace Contra o Universo, no qual Candace é abduzida por alienígenas, e cabe a Phineas e Ferb embarcar em uma jornada de resgate.

Outros trabalhos

Além de seus principais papéis, em Phineas e Ferb e Todo Mundo Odeia o Chris, Martella também tem outros projetos. Ele fez a voz de Robin em Batman: Death in the Family no ano passado, um curta interativo animado baseado no conto de mesmo nome, dando sequência à sua participação em Batman Contra o Capuz Vermelho, de 2010. No projeto, o irmão mais novo de Vincent também fez a voz da versão mais jovem de seu personagem.

Entre seus outros trabalhos, atuou em Gigolô Europeu por Acidente, em 2005, Bait Shop e Faça o Que Eu Digo, Não Faça o Que Eu Faço, em 2008, e teve pequenos papéis em outras produções.

Na televisão, após o fim da produção baseada na vida de Chris Rock, em 2009, fez outras aparições em episódios de Love Bites, Ultimate Spider-Man e The Mentalist. Além disso, esteve na 4ª temporada de The Walking Dead, em 2013, como Patrick, participando de três episódios.

(AMC/Reprodução)Fonte: AMC

Ele também é a voz de Hope Estheim no video game Final Fantasy XIII, de 2010, e em suas sequências, Final Fantasy XIII-2 e Lightning Returns: Final Fantasy XIII.

Atualmente, aos 28 anos, Martella divide seu tempo entre residir em Los Angeles e na Flórida.