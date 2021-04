Vinda de empresário a POA acende sinal e contrato de Patrick é exposto: “Cláusula dá ao Inter prioridade de renovação até 2024”

Na última terça-feira (27), o Internacional conseguiu a recuperação rápida na Libertadores ao golear o Deportivo Táchira por 4 a 0. O triunfo diante dos venezuelanos no estádio Beira-Rio teve Patrick como um dos destaques do time de Miguel Ángel Ramírez. O camisa 5 marcou o segundo gol colorado e deu ainda mais confiança ao volante, que vem atuando como atacante na equipe do espanhol.









Mesmo em adaptação na nova função, Patrick agrada demais Ramírez, tanto que jogou 9 das 10 partidas do espanhol em 2021 (90% do tempo). O jogador de 28 anos está em sua quarta temporada no CT Parque Gigante e é um dos mais queridos pela torcida colorada. Diante do assédio de clubes como Palmeiras e Flamengo, que andaram sondando a situação do volante, a diretoria agiu de prontidão.

O colega Eduardo Deconto, setorista do Inter no GloboEsporte.com, informou que Paulo Bracks e Gustavo Grossi, diretores de futebol do clube, iniciaram as tratativas para renovar o vínculo do “Pantera Negra”. Hoje seu contrato se encerra em dezembro, mas o staff do jogador aprova a ideia de estender o acordo por mais três temporadas.

O desejo de permanência é mútuo, e há otimismo de que as conversas avancem para um acordo em breve. Na semana passada, Marcelo Robalinho, empresário de Patrick, esteve em Porto Alegre para uma reunião com a direção no Beira-Rio, informa a reportagem.

Patrick comemora gol contra o Táchira pela Libertadores (Foto: Silvio Avila/Getty Images Brasil)



Por ter contrato até dezembro, Patrick já poderia assinar um pré-contrato com uma nova equipe a partir da metade do ano. “Mas há em seu contrato uma cláusula de opção que dá prioridade ao Inter para manter o jogador”, informa o setorista do GloboEsporte.com.

Patrick encerrou a última temporada como um dos destaques do Inter. Atuou em 54 partidas, com oito gols marcados e cinco assistências. Ao todo, o hoje atacante jogou 160 partidas com a camisa colorada e tem 23 tentos pelo clube.