“Vinha jogando de uma forma há anos e os títulos não vieram”; VP do Inter defende Ramírez e expõe carência no elenco

A estreia do Internacional na Copa Libertadores da América pegou de surpresa não apenas os torcedores, mas também os dirigentes. Atuando na altitude de La Paz, na Bolívia, o Colorado acabou derrotado pelo placar de 2×0 para o Always Ready. A equipe gaúcha terá pela frente duas partidas no estádio Beira-Rio para se recuperar no grupo B.









“Não esperávamos um resultado tão ruim. Nos preparamos para jogar em La Paz, mas o foi muito aquém do esperado. A equipe não desempenhou aquilo que esperávamos. O resultado nos deixou em último (no grupo) com a obrigação de começar de conquistar os pontos em casa. Jogar a Libertadores não é fácil“, lamentou o vice de futebol João Patrício Herrmann, em entrevista à Rádio Gaúcha.

Diante das críticas da torcida ao técnico Miguel Ángel Ramírez, o dirigente saiu em defesa do estilo que o espanhol tenta implantar no Colorado. “O Inter vem em uma mudança de modelo, que precisa de tempo para ser colocada em prática. O Ramírez tem pouco mais de um mês de trabalho. É preciso ter calma. Temos que ter convicção, acreditar no trabalho. A oscilação era algo esperado. O Inter vinha jogando de uma forma há anos e os títulos não vieram. Estamos tentando mudar a forma de jogar. É um processo“, destacou.

Herrmann: pediu paciência com o técnico espanhol (Foto: Ricardo Duarte/Inter/Divulgação)



Visando qualificar o elenco para a sequência da temporada 2021, o Inter está no aguardo da chegada do atacante Taison, ex-Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Mesmo com o retorno do ídolo, o Colorado se vê com uma carência no elenco. O VP, que descartou existirem negociações em andamento, muito por conta da situação financeira complicada do clube, expôs o problema na defesa.

“Sabemos que há uma carência na zaga. O Rodrigo Moledo está lesionado, temos o Pedro e também o Félix. Temos uma limitação financeira. A ideia é ter no mínimo cinco zagueiros, com alguma experiência, mas nesse momento não estamos com nenhuma movimentação para essa posição“, completou.