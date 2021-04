Vini Jr. ganha elogios de Klopp na véspera da decisão: “Me impressionou”

Liverpool e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira pelo jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, em Anfield. Em entrevista coletiva realizada na véspera do confronto, o técnico Jurgen Klopp rasgou elogios a Vinícius Jr. e destacou que os Reds vão precisar ficar atentos com o brasileiro.

“Fiquei impressionado, mas não surpreendido. Todo mundo sabe porque o Real Madrid o contratou. Planos especiais para pará-lo? No primeiro gol eu não tinha. Mas temos que impedir que a bola chegue até ele, isso está claro”, elogiou o técnico alemão

Com vantagem no placar após vitória por 3 a 1 em Madrid, a equipe merengue terá a missão de administrar o resultado na Inglaterra. Mesmo com a derrota na partida de ida, Klopp acredita que a virada é possível e que o elenco tem capacidade de sair com a classificação.

“Temos que tentar ganhar a partida. Não temos nada a perder. Se pudermos criar mais do que em Madri, pois lá não tivemos muitas oportunidades, nós veremos. Perdemos na ida por 3 a 1, e parece que estamos eliminados. Vamos tentar de tudo, colocar tudo em jogo”, ressaltou o campeão da Champions League na temporada 18/19.

Adversários na final da competição europeia na temporada 17/18, Liverpool e Real Madrid já se enfrentaram em sete oportunidades. Os espanhóis venceram em quatro, enquanto os ingleses levaram a melhor em três partidas.