Vini Jr puxa fila de lista preocupante para Zidane no Real Madrid; situação deve mexer na escalação do treinador

A La Liga está sendo liderada pelo Atlético de Madrid, que havia aproveitado a má fase de Real Madrid e Barcelona no início da temporada para abrir vantagem. No entanto, no último sábado (10), merengues e culés se enfrentaram na casa madridista e os Blancos levaram a melhor. Com gols de Karim Benzema e Kroos, o El Clásico terminou em 2 a 1 para o Madrid.









Na última quarta-feira (14) o Real Madrid foi até a Inglaterra para o jogo de volta das quartas de finais da Champions League, contra o Liverpool. Em uma partida sem muitaes emoções, o zero a zero no placar deu a classificação para os espanhóis, que haviam vencido na ida por 3 a 1. Na sequência da Champions, o Real encara mais um time inglês, o Chelsea.

Foto: Fran Santiago/Getty Images



Ainda que o clima esteja favorável e os resultados positivos venham acontecendo, a comissão técnica liderada por Zinedine Zidane está preocupada. Antes do El Clásico, o treinador havia dito que os jogadores do Real Madrid estavam “no limite”. E, segundo o jornal ‘Marca’, o francês estava certo. Inclusive, o departamento médico do clube mapeou os atletas com possibilidade de contusão.

Na lista de “lesionáveis” estão Vinicius Jr, Kroos e Modric, atletas com maiores índices de fadiga que podem resultar em uma contusão. Embora o atacante tenha menos tempo em campo, a força física para correr exige muito mais do corpo do jogador. A tendência é que o trio seja poupado no próximo jogo do Real, contra Getafe, no domingo (18).

Outros atletas já estão indisponíveis por lesões e desfalcam o time de Zidane, como Sergio Ramos, Carvajal, Hazard e Lucas Vázquez, além de Varane, que testou positivo para a COVID-19. As partidas pelas semifinais da Champions League acontecerão nos dias 27 de abril e 5 de maio.