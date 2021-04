Vinícius Jr. brilha, Real Madrid bate o Liverpool e se aproxima da semifinal da Liga dos Campeões

O Real Madrid deu um importante passo rumo às semifinais da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, pelo jogo de ida das quartas de final, os espanhóis derrotaram o Liverpool por 3 a 1, em casa.

A primeira etapa até começou equilibrada no estádio Alfredo Di Stéfano. No entanto, com o decorrer do tempo, os anfitriões passaram a dominar o jogo. Com isso, não demorou para sair o primeiro gol. Com o relógio marcando 26 minutos, Vinícius Jr. recebeu grande lançamento de Kroos, dominou no peito, colocou na frente e bateu firme para abrir o placar.

Já aos 35, Arnold errou ao tentar cortar um passe de Toni Kroos, e a bola sobrou na medida para Asensio, que ainda chapelou Alisson antes de tocar para o fundo da rede.

No segundo tempo, o Liverpool enfim entrou no jogo. Com apenas cinco minutos, Diogo Jota foi travado ao tentar finalizar, mas a bola caiu nos pés de Salah, que bateu na saída de Courtois para descontar. A reação, entretanto, foi interrompida com mais um gol merengue.

Aos 19 minutos, Vinícius Jr. recebeu bom passe de Modric dentro da área e arrematou de primeira para marcar o seu segundo gol na partida. A partir de então, o time da casa apenas controlou o resultado até o apito final do árbitro para confirmar o triunfo.

Com o resultado, o Real Madrid pode perder por até um gol de diferença no jogo de volta. Caso os espanhóis marquem pelo menos um gol em Anfield, um revés por dois tentos de diferença também serve, já que o gol marcado fora de casa é um critério de desempate. O duelo está marcado para o dia 14, quarta-feira, às 16 horas (de Brasília).