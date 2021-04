Vinicius Jr comanda ‘baile’ do Real Madrid com ‘atuação estelar’ e leva nota 9 de jornal espanhol

Vinicius Jr teve uma noite de gala nesta terça-feira (6). Com a camisa do Real Madrid, o brasileiro marcou duas vezes na vitória sobre o Liverpool por 3 a 1 na Uefa Champions League e foi destaque na imprensa espanhola, que se rendeu ao brasileiro, mais uma vez.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

O diário Marca destacou a ‘direção do baile’ pelo brasileiro, que ‘demonstrou quem é e, sobretudo, quem pode chegar a ser’. O jornal ainda destacou que o camisa 20 se destacou nas finalizações, ponto que vinha sendo criticado nas últimas semanas.

Outro jornal da capital espanhola, o AS também colocou Vinicius e sua ‘atuação extraordinária’ como destaques. ‘A ele apareceu o gol, o dom que lhe faltara para o deixar como figura principal’, escreveu o diário.

Especializado na cobertura do rival Barcelona, o jornal Mundo Deportivo foi outro a se render ao brilho do brasileiro e sua ‘atuação estelar’. ‘O brasileiro, muitas vezes encharcado de críticas, nunca andou sozinho, embora às vezes parecesse. Ele sempre encontrou em si mesmo seu maior escudo contra as dúvidas e hoje se livrou de todas elas de uma só vez’, destaca o diário.

Por fim, o Sport, outro diário da Catalunha, deu nota nove para a ‘grande noite’ vivida pelo brasileiro. ‘Demontrou que, além de gerar espaços e chances, também marca gols. É certo que os que marcou foram com serenidade, como se fosse um serial killer’, destacou.

Além dos elogios, o brasileiro ainda quebrou marcas na partida. Com o doblete no estádio Alfredo Di Stéfano, o ex-flamenguista igualou uma marca que pertencia a ninguém menos que Ronaldo “Fenômeno”.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Agora, Vini Jr. é o 2º jogador brasileiro a fazer mais de um gol em uma partida de mata-mata de Champions pelos merengues. R9 é o outro, com seu hat-trick contra o Manchester United, em 2003.

Além disso, Vinicius ficou perto de uma marca que pertence a outra grande lenda do clube merengue: o Raúl González.

O brasileiro agora é o 2º mais jovem a fazer um gol pelo Real Madrid em confronto por mata-mata de Liga dos Campeões, com 20 anos e 268 dias.