ViniDay: Vinícius Júnior recebe apoio dos torcedores antes de decisão entre [Liverpool x Real Madrid], pela Champions League

Liverpool x Real Madrid se enfrentam na tarde desta quarta-feira (14), a partir das 16h (horário de Brasília), no Anfield, na Inglaterra, em confronto que vale uma vaga nas semifinais da Champions League.

Após o #NeymarDay, o brasileiro Vinícius Júnior, que deve ser titular na partida decisiva, também ganhou o apoio dos adeptos. Nas redes sociais, os fãs criaram o #ViniDay em homenagem ao ex-Flamengo.

Além dos internautas brasileiros, muitos estrangeiros participaram do movimento em prol do jogador merengue. “Mete gol hoje, Vini. VAMOOOOOOOOS! #ViniDay“, publicou um torcedor espanhol no Twitter.

“Hoje pelo menos 70% dos brasileiros que amam futebol estão torcendo por você, vai pra cima deles, Vini“, escreveu um flamenguista.

Liverpool x Real Madrid: no #ViniDay, equipe merengue tem vantagem pela Champions League

No jogo de ida entre Liverpool x Real Madrid, o time comandado por Zinédine Zidane venceu por 3 a 1, com dois gols marcados por Vinícius Júnior. Com isso, a equipe merengue pode empatar ou até perder por um tento de diferença que avança na competição.