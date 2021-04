‘Vira homem’ · .

José Alfredo (Alexandre Nero) fará seu filho rebelde quebrar a cara em Império. O comendador terá uma conversa difícil com João Lucas (Daniel Rocha) sobre prisão e drogas e mandará o rapaz “virar homem” na novela das nove da Globo. O jovem estará na cadeia por ter desacato um policial em uma blitz e se negado a fazer um exame toxicológico.

A essa altura da trama, o público terá acompanhado a prisão do filho caçula de Maria Marta (Lilia Cabral). Ele terá encontrado o carro de José Pedro (Caio Blat), que atropelou um homem e abandonou o veículo na estrada para declarar à polícia que o automóvel tinha sido roubado um pouco antes do acidente. Com o carro do irmão, João Lucas será preso em uma cela.

Em cena que irá ao ar neste sábado (17), o milionário tocará o terror no herdeiro ao chegar à cadeia. “Nunca eu pensei em viver uma cena dessas. Me convença de que você merece que eu te tire daqui”, dirá o comendador. José Alfredo ainda pedirá uma explicação sobre o episódio.

“Vi o carro do Zé Pedro abandonado, e a chave estava dentro. Peguei pra dar umas voltas”, afirmará o rapaz. “A mil por hora”, interromperá o personagem de Alexandre Nero enquanto lê o restante das queixas registradas contra o filho. “Desacatou policial, resistiu à ordem de prisão, se recusou a fazer exame toxicológico”, acrescentará o personagem de Alexandre Nero.

O pai será rígido e não passará pano nas atitudes de João Lucas. Ele anunciará que não entende como alguém que nasceu em berço de ouro pode cometer tantos erros. O garoto será cobrado para que cresça de uma vez por todas.

Erros do passado

“Como alguém como eu pode ser seu filho? Nunca errou na vida, nunca tropeçou e sempre foi o grande imperador do Monte Roraima”, falará João Lucas em tom sarcástico, deixando o pai cheio de raiva.

José Alfredo assumirá que já fraquejou. “Pelos motivos mais idiotas, por amor”, completará. Entretanto, ele afirmará que foi isso que o fortaleceu e fez ele se tornar o homem forte que é. O comendador ainda pedirá ao caçula que mude, mesmo que seja por ódio.

O rebelde ficará mexido e agradecerá o pai por tirá-lo da cadeia. Os dois sairão juntos do lugar, após o comendador pagar a fiança, e o garoto mimado perguntará como pode pagar a dívida que criou com seu progenitor. “Vivendo sua vida da melhor forma possível, sem confusão e sem usar aquelas porcarias”, retrucará o pai, referindo-se às drogas.

Império (2014) ganhou uma “edição especial” para tapar o buraco deixado após a reta final de Amor de Mãe no horário nobre da Globo. Um Lugar ao Sol, próxima novela inédita da faixa das nove, foi adiada para o segundo semestre deste ano.

