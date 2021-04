Visando a Champions League, questão física faz Zidane substituir alguns titulares na vitória do Real Madrid sobre o Barcelona

Ontem, o Real Madrid venceu o Barcelona pela segunda vez na temporada do Campeonato Espanhol. A equipe aplicou o placar de 2 a 1, contando com um golaço de Benzema. A vitória deixou os merengues na cola do líder Atlético de Madri, que apenas empatou diante do Real Betis na rodada. Algumas decisões do técnico Zinédine Zidane, porém, deixaram alguns merengues apreensivos.









Durante uma parte acirrada do jogo, que veio após o gol de Mingueza, o treinador substituiu três jogadores considerados titulares. Aos 27 minutos, Isco entrou no lugar de Toni Kroos, que marcou, de falta, o segundo gol. Junto ao espanhol, entrou Marcelo, na vaga do também brasileiro Vinícius Júnior, e Mariano Díaz, substituindo Benzema.

Questionado em entrevista coletiva, Zidane explicou os motivos pelos quais efetuou as substituições: “Fisicamente, a equipe está no limite. Eles não podem fazer coisas tolas agora, porque esta semana foram dois jogos muito exigentes fisicamente, e não podemos relaxar, na quarta-feira teremos outro. É muito difícil o que estamos fazendo”.

No próximo dia 14, o Real Madrid vai à Inglaterra enfrentar o Liverpool. A partida acontece em Anfield, às 16h (horário de Brasília). No jogo de ida, brilhou a estrela de Vinícius Júnior. O brasileiro marcou dois na vitória por 3 a 1 dos merengues, deixando a equipe a um passo das semifinais da Liga dos Campeões.

A situação de Lucas Vázquez, que também foi sacado, foi explicada por Zidane: “O Lucas saiu porque teve um golpe muito forte, mas nada mudou. Odriozola entrou e se saiu bem. Tivemos que sofrer porque o Barcelona é uma equipe muito boa, mas controlamos e merecemos a vitória”.