Visando duelo contra o Botafogo-SP, Palmeiras realiza treino tático na Academia

Depois da derrota para o São Paulo na noite de sexta-feira, o elenco do Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na tarde deste sábado. Visando o confronto com o Botafogo-SP, neste domingo, em Ribeirão Preto, o Verdão realizou trabalhos táticos.

Os atletas que iniciaram o clássico contra o São Paulo, no Allianz Parque, não foram ao gramado e fizeram atividades regenerativas no centro de excelência. Já o restante do plantel alviverde foi a campo e, após movimentações físicas, aprimorou saídas de bola e transições da defesa para o ataque.

Na sequência, o técnico Abel Ferreira reuniu alguns jogadores e comandou um treino posicional tático, ensaiando uma série de fundamentos. Por fim, os atletas aperfeiçoaram cobranças de faltas e pênaltis.

Lucas Lima, Gabriel Veron e Breno Lopes foram desfalques mais uma vez. Os três ficaram na parte interna, dando sequência ao tratamento de suas respectivas lesões. Enquanto os dois primeiros apresentam problemas musculares na coxa, o último se recupera de uma lesão no joelho direito.

Atual campeão do Campeonato Paulista, o Palmeiras enfrenta o Botafogo-SP, às 20 horas (de Brasília), no estádio Santa Cruz, pela sexta rodada da competição. Atualmente, o Verdão ocupa a segunda colocação do Grupo C, com oito pontos conquistados.